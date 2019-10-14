Bakan müjdeyi verdi Kişi başı aylık 4 bin 500 TL verilecek

ÜNİVERSİTE-sanayi iş birliğinde daha güçlü bir dönem başladı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi Doktora Programı'nın yeni çağrısını duyurdu. Programa kabul edilen öğrencilere aylık 4 bin 500 TL burs verilecek. Ülkelerin rekabet güçlerini artırmalarında üniversite-sanayi iş birliğinin önemli olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bu programı, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonumuzun önemli bileşenlerinden biri olarak uyguluyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yetişmiş akademik kadroları sanayiye entegre etmek istiyoruz." dedi.

ÖNCE BURS SONRA İSTİHDAM

Bakan Varank, ülkelerin katma değeri ve rekabet gücünü artırmalarında üniversite-sanayi iş birliğinin hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizerek, "Nitelikli insan kaynağı olmadan, ne yaparsak yapalım, hedeflerimizi gerçekleştirmek çok zor. Sahip olduğumuz genç ve dinamik nüfus, en büyük avantajımız. Bu avantajı en iyi şekilde kullanmak adına, beşeri sermayenin geliştirilmesi alanındaki politikalara özel önem veriyoruz. İşte Sanayi Doktora Programı da, vizyonumuzun temel unsurlarından bir tanesi. Programla birlikte, bir taraftan sanayide ihtiyaç duyduğumuz doktora derecesine sahip insan kaynağını yetiştirirken, diğer taraftan iş gücü piyasalarıyla bağlantıyı kuruyoruz. Doktora öğrencilerimiz, eğitimleri boyunca teorik bilgiyi, pratik alanda uygulama şansına kavuşacaklar. Mezuniyet sonrasındaysa, sunduğumuz istihdam garantisi sayesinde, çalıştıkları alanda hiç ara vermeksizin katma değer üretme şansına sahip olacaklar. Barış Pınarı Harekatı'nda da gördük ki savunma sanayisindeki nitelikli insan gücü bizi bir adım daha öne çıkartıyor. Böylece 'Sanayi Doktora Programı' gibi yenilikçi uygulamaların önemini bir kez daha idrak etmiş olduk " diye konuştu.