Bakan müjdeyi verdi: Kamuya 74 bin personel alınacak

2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ile ilgili açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuya 74 bin yeni personel alınacağını açıkladı.
ÖNCELİK EĞİTİM, SAĞLIK VE YARGI ALANLARINDA
Maliye Bakanı Naci Ağbal, daga önce 2018 yılında yapılacak kamu personeli alımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Ağbal, 2018 yılı kamu personeli alımlarının öncelikli olarak eğitim, sağlık ve yargı alanlarında yapılacağını açıklamıştı.
Kamunun gelecek yıl da belirli sayıda personel almaya devam edeceğini ifade eden Bakan Ağbal, 74 bin yeni personel alınacağını açıkladı.
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