Bakan müjdeyi verdi! Esnafa can suyu olacak proje tamamlandı

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Tüfenkci "Esnaf ve sanatkarın rekabet güçlerini artıracak uygulanabilir bir vizyon ortaya koymak amacıyla başlattığımız Esnaf ve Sanatkar Özelinde Sektör Analizleri Projesi tamamlandı. Çalışma, sektördeki rekabet, vergi, finansman, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, mesleki örgütlenme, iş sağlığı ve güvenliği, işe başlangıç süreçleri gibi sorunlara ışık tutacak nitelikte" dedi.

"EN KAPSAMLI ÇALIŞMA"

Ülke genelinde faaliyet gösteren 1,7 milyon esnafın mevcut durumunu, sorunlarını tespit etmeyi ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmayı hedefleyen projenin sektörde yapılmış en kapsamlı ve sistematik çalışma olduğuna işaret eden Tüfenkci, esnaf ve sanatkarların ekonomik koşullara ayak uydurabilmeleri için uzun vadeli, gerçekçi ve sürdürülebilir politikalarla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

"ESNAFIN REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRACAK"

Tüfenkci, çalışmaya esnaf ve sanatkarın rekabet güçlerini artıracak uygulanabilir bir vizyon ortaya koymak amacıyla başladıklarını belirterek, "Çalışma, sektördeki esnaf ve sanatkarların rekabet, vergi, finansman, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, mesleki örgütlenme, iş sağlığı ve güvenliği, işe başlangıç süreçleri gibi pek çok alanda karşılaştıkları sorunlara ışık tutacak nitelikte. İnanıyorum ki zaman içinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla proje sonuçlarını tek tek hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇALIŞMANIN SONUÇ RAPORU KİTAPLAŞTIRILACAK"

Tüfenkci, deri, giyim ve ayakkabı sektörü için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, makina, taşıtlar ve madeni eşya sektörü için Çankaya Üniversitesi, gıda sektörü için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve ulaştırma sektörü için de Atılım Üniversitesi ile iş birliği yapıldığına dikkati çekti.

Söz konusu çalışmanın sonuç raporunun kitaplaştırıldığına değinen Tüfenkci, basılan 4 bin 200 kitabın ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve üniversitelere gönderileceğini bildirdi.