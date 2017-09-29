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Bakan müjdeyi verdi: Domates yasağı kalkıyor, Putin'den teyit aldık

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında gazetecilere konuşan Ekonomi Bakanı Zeybekci, domates yasağının kaldırılacağına dair Putin'den teyit alındığını belirtti

Bakan müjdeyi verdi: Domates yasağı kalkıyor, Putin'den teyit aldık

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında gazetecilere konuşan Ekonomi Bakanı Zeybekci, domates yasağının kaldırılacağına dair Putin'den teyit alındığını belirtti

29 Eylül 2017 Cuma 10:38
Bakan müjdeyi verdi: Domates yasağı kalkıyor, Putin'den teyit aldık
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EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci,  Rusya'nın  Türkiye'den domates ithalatına yönelik kısıtlamaların bir-iki gün içinde kalkmasının beklendiğini söyledi.

KISITLAMALAR ELE ALINDI

Rusya Devlet başkanı  Vladimir Putin dün akşam  Ankara'ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında  Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile 2015 Kasım ayında bir Rus uçağının Türkiye-Suriye sınırında düşürülmesinin ardından  Türkiye'den ithal edilen bazı ürünlere getirilen kısıtlamalar da ele alındı.

BİR TEK DOMATES YASAĞI KALDIRILMAMIŞTI

İki ülke geçen yıl yaz aylarında sağlanan normalleşme ile birlikte birçok ürün üzerindeki engeli kaldırmış ancak Türk domateslerinin Rus pazarlarına ithalatı üzerindeki kısıtlamalar kaldırılamamıştı.

ZEYBEKCİ: YASAK KALKIYOR

Bu hafta bu engellerin 1 Ekim'den önce kaldırılmasını beklediğini ifade eden Zeybekci, Erdoğan ile  Putin'in görüşmelerinden sonra yaptığı basın açıklamasının ardından gazetecilerin domates kısıtlaması konusundaki sorularını yanıtladı.

"Yasak kalkıyor mu?" sorusuna "Kalkıyor" diyerek yanıt veren Zeybekci, yasağın 1 Ekim'den önce kalkıp kalkmayacağının sorulması üzerine ise "İnşallah, teknik anlamda onu göreceğiz 1-2 gün içinde. Bunun kararını duyduk ama resmi olarak da teyit edilmesini istiyoruz. (Bu konu) Çözüldü diyebiliriz, teyidini devlet başkanının ( Putin) ağzından duyduk ama ilk yüklemeyi 
yapana kadar bekleyeceğiz" dedi.

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