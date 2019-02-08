Bakan müjdeyi verdi! Bir ay içinde yüzlerce kişi kadroya alınacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber ekranlarında enerji sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, 7 maden sahasının devriyle birlikte kömür üretiminde artış yaşanacağını ayrıca, bir ay içinde 2400 işçinin kadro işlemlerinin tamamlanacağını söyledi.

Bakan Dönmez ayrıca Türkiye Taşkömürü Kurumunun Mart ayında kurayla işçi alımı yapacağını söyledi.

Bakan Dönmez'in konuşmasından satır başları:

"HALKIN EN BÜYÜK EKONOMİK AKTİVİTELERİNDEN BİRİSİ"

"Soma bölgesi bizim yoğun olarak linyit yataklarımızın olduğu bir yer. Bölge halkının en büyük ekonomik aktivitelerinden birisi. Bir ay içerisinde 2 bin 400 işçinin kadro işlemleri tamamlanacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu Mart ayında kurayla işçi alımı yapacak.

"MALİYETLERDEKİ AZALMALAR FATURALARA YANSITILACAK"

Elektrik ve doğal gazda maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyor, buna bağlı indirim veya artışlar yapılıyor. Kur ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler gaz fiyatlarını etkiliyor, gaz fiyatları da elektrik fiyatlarını etkiliyor. Petrol fiyatlarının oynaklığı öngörülebilirliği sınırlandırıyor. Petrol fiyatlarındaki değişiklikler 1 hafta, doğal gaz fiyatlarına 6-7 ay, elektrik fiyatlarına ise 8 ay sonra yansıyor. Fatura sadece üretimden kaynaklanmıyor. Elektrik şebeke büyüklüğümüz 1 milyon 420 bin kilometre. Dağıtım ve yatırım maliyetleri ve işletme giderleri de var. Maliyetlerdeki azalmalar anında faturalara yansıtılacak.

"YERLİ KAYNAKLARLA ENERJİ ÜRETİMİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz, kullandığımız enerjinin yüzde 70-75'ini ithal ediyoruz. Bizim dileğimiz hiç dışarıdan getirdiğimiz ürünlere bağlı kalmaksızın yerli kaynaklarla enerji üretimi yapmak istiyoruz. Ocak'ta yerli ve yenilenebilir kaynaklarda oran yüzde 60 oldu. Geçen yıl sisteme 4 bin megawatt güç ilave ettik ve yılı 89 bin megawatt kurulu güçle kapattık.

"TRAKYA'DA DOĞAL GAZ BULUNDU"

Kıbrıs Rum Kesimi'nin petrol arama işlerini ihale etmesi hukuka aykırı, oldu bittilere izin vermeyeceğiz. Türkiye Petrolleri geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 civarında sondaj kuyusunu muhtelif yerlerde yaptı. Trakya'da birkaç yıldır süren çalışmalardan sonra küçük doğal gaz keşfimiz var. İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı sahalarında doğal gaz keşfedildi."