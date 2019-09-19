Bakan müjdeyi verdi! 395,9 milyon TL ödeme yapılacak

TARIM ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarım desteği kapsamında yapılacak ödemeler hakkında müjdeyi verdi. Pakdemirli, "İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.