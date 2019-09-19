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Bakan müjdeyi verdi! 395,9 milyon TL ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.

EKONOMİ 19.09.2019, 16:48
Bakan müjdeyi verdi! 395,9 milyon TL ödeme yapılacak
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TARIM ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarım desteği kapsamında yapılacak ödemeler hakkında müjdeyi verdi. Pakdemirli, "İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.

#Tarım ve Orman Bakanı #Bekir Pakdemirli #üretici #ödeme
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