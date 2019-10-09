Bakan müjdeyi verdi! 15 milyon liralık destek yapılacak

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılki Gençlik Projeleri Destek Programı Özel Çağrısı'nın, gençlerin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendiğini aktardı. Programın kapsamına lise ile üniversitelerin yanı sıra, yeni bir uygulamayla ilkokullar, ortaokullar, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ve özel okulların da dahil edildiğini açıklayan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında proje teklif çağrısına çıktık. Gençlerin projelerine 15 milyon lira kaynak sağlanacak." ifadelerini kullandı.

"PROJELER 6 FARKLI KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLECEK"

"Program çerçevesinde, 2023 vizyonunu hayata geçirebilir nitelikte, öz güven sahibi, uluslar arası rekabet gücü yüksek gençler hedefi doğrultusunda, tasarlanacak ve uygulamaya geçirilecek projelere destek sağlanacak." değerlendirmesinde bulunan Kasapoğlu, "Projeler 6 farklı kategoride değerlendirilecek. Program çerçevesinde gençlerimizin, 'Gönüllülük', 'Kültür ve Sanat', 'Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor', 'Yenilikçi Fikirler', 'Çevre Bilinci' ve 'Hayvanların Korunması' başlıklarındaki projelerine destek verilecek." şeklinde görüş belirtti.

"BAŞVURULAR 23 EKİM SAAT 23.59'A KADAR ALINACAK"

Proje çağrısının bugün itibarıyla başladığını duyuran Bakan Kasapoğlu, "Başvurular 23 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar alınacak. Gençlerimizin hayallerini desteklemek, özveriyle koştukları gönüllülük faaliyetlerine minik bir katkı sunabilmek, ülkemize ve insanlığa parlak ufuklar kazandırabilecek yenilikçi fikirlerini ve girişimlerini desteklemek için büyük bir heyecan içindeyiz. Bugünün ve yarının gençlerinin hem kişisel hem de sosyal gelişimlerini desteklerken, onların hayatın her sahasında, çevre bilinci ve hayvanların korunması gibi çok geniş bir yelpazede etkin katılımlarına şahitlik edeceğiz. Yürüttükleri harika çalışmalara hep birlikte şahitlik edeceğiz, gurur duyacağız." açıklamasında bulundu.