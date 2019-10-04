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Bakan güzel haberi verdi!! Yüzlerce kişiyi istihdam sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Volkswagen'e ait Man Şirketi'nin Akyurt'taki arazisi yatırım yeri olarak ilan edildi. 425 milyonluk yatırımla 700 kişiye iş imkanı sağlanacak" açıklamasında bulundu.

EKONOMİ 04.10.2019, 20:17
Bakan güzel haberi verdi!! Yüzlerce kişiyi istihdam sağlanacak
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