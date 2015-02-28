Bakan Elvan yatırım müjdeleri verdi

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’in Mut ilçesine gelerek yatırımlarla ilgili müjdeler verdi.

Mut ticaret Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karaman Valisi Murat Koca, Mut ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Mut Ticaret odası Başkanı Mehmet Gürsel Aydın, il ve ilçe protokolü katıldı.

Kısa bir konuşma yapan Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Gürsel Aydın, Mut ilçesinin Karaman iline bağlanması için Bakan Elvan’dan yardım istedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuşmada, “Bakanımızın Ermenek ilçesini Akdenize bağlayan yollarla ilgili bir çalışması olduğunu duydum. Çok mutlu oldum. Bu da ayrıca Mut ilçesine bir kazanç getirecektir. Çünkü ne kadar ticaret Ermenek de artarsa Mut’UN içinden geçecek Mut’da bundan zenginlik alacak” dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Mut’la ilgili herhangi bir söz konusu sıkıntı olduğunda Karaman, Ermenek ve diğer ilçelerden farklı görmediklerini belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hizmet vermeye devam edeceğiz. Mut son yıllarda önemli bir gelişme kaydetti. Özellikle Kayısı ve Zeytin yetiştiricilik alanında inanılmaz bir artış ve gelişme sağladı. Bunu bizde yakinen takip ediyoruz. Gelişmelerden çok büyük bir memnuniyet duyduğumu da ifade ediyorum. Ulaşım alt yapısı itibarıyla Mut’un bazı sorunları var. Çevre yoluyla ilgili sorunları var. Diğer taraftan Mut’u Silifke’ye bağlayan bölünmüş yolun bitirilmesi gerekiyor. Özellikle o yol güzergahında yapılacak olan baraj nedeniyle bir gecikme söz konusu oldu ama bu yıl bunun ihalesini yapacağız. Mut Silifke yolunu da bölünmüş yol olarak inşallah getireceğiz” dedi.

Özellikle Sertavul Geçidi’nde araçların zaman zaman sıkıntı yaşadığını ve zaman zaman bu yolun kapandığını hatırlatan Elvan, "Bu çerçevede Karayolları Genel Müdürlüğümüz bir proje hazırladı. İnşallah Sertavul’u tünelle geçeceğiz. Çalışması hazırlanıyor. Projesi bu aylarda bitecek. Hemen ihalesine çıkaracağız. Sertavul’daki yoğun tipi, kar yüzünden ve zaman zaman heyelan sebebiyle karşı karşıya kalmayacağız. Yine Mut’un Gülnar bağlantısı ve Ermenek bağlantısını da iyileştiriyoruz. Mut-Ermenek yoluna geçen yıl başladık en kısa zamanda tamamlanacak. Ermenek tarafında ise yol yapım çalışmalarına devam edeceğiz. Yine Anamur bağlantısı, Alanya Mahmutlar bağlantısı çalışmalarımız devam ediyor. Ermenek Anamur arasına güzel bir proje hazırlanıyor. Ermenek’ten daha kısa sürede Anamur ilçesine ulaşım sağlanacak” dedi.

Bakan Elvan konuşmanın ardından Mut ilçesine has zeytin ve zeytinyağını sıkmaları bandırarak yedi. Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Gürsel Aydın ise Bakan Elvan’a Mut tarihi ile ilgili resimler ve zeytinyağı takdim etti. Daha sonra karayolu ile İlçeden ayrılan Bakan Elvan karaman iline gitti.





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