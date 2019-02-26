Bakan duyurdu! Vatandaşa ve memura ucuz konut müjdesi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Seydişehir Atıksu Arıtma TesisiAçılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, tesisin il ve ilçe için hayırlı olmasınıdiledi. Tesisin neredeyse tüm ilçeye atıksu arıtma hizmeti vereceğini belirtenKurum, arıtılan sularınsa tarımda kullanılacağını bildirdi. Projelerinde çevre hassasiyetlerinin öne çıktığını dile getiren Kurum,"Arıtılan suları tarımda kullanmak suretiyle, bir çevreci parti olarak, çevrecibir liderin partisi olarak hem çevremizi koruyacağız hem de gelecek nesilleredaha iyi bir çevre bırakacağız." ifadesini kullandı.

Kurum, Seydişehir'e bir millet bahçesi yapacaklarının, ilçenin tümihtiyaçlarını karşılama gayreti içerisinde olacaklarının müjdesini verdi.81 ilde millet bahçesi yapmayı hedeflediklerini anlatan Kurum, "Şuanda 41 ilde, 28 milyon metrekare alanda tam 74 millet bahçesi inşa ediyoruz.Hedefimiz her ilimizde en az 1 millet bahçesi yapmak. Seydişehirimize de birmillet bahçesi yapacağız." diye konuştu.

"ÖNCE MİLLET ANLAYIŞIYLA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, 31 Mart seçimlerinde bütün vatandaşlardan destekistediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "AK Parti iktidarı olarak 16 yıldır bu ülkede hizmet veriyoruz. 16yıldır şehirlerimizin, milletimizin yaşam kalitesini arttırmak için belediyebaşkanlarımız, valilerimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz gece gündüz demedençalışıyorlar. 16 yıllık süreçte siz değerli vatandaşlarımız her zamanliderimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durdunuz. Bu 16 yıllık süreçteşehirlerin adeta çehresi değişti. Hizmet götürme noktasında şehirlerimiz,belediyelerimiz birbirleriyle yarıştı. Hastanelerimiz, okullarımız, yollarımız,yeşil alanlarımız...Tarım ve turizm alanında şehre hizmet edecek istihdamalanları yapıldı."

Bakan Kurum Açıkladı! Hem Vatandaşa Hem Memura Ucuz Konut Müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Aşk ile çalıştıklarını, vatandaşa hizmetten yorulmadıklarını aktaranKurum, "Gece gündüz demeden, tevazu içerisinde, samimiyet içerisinde, gönülbelediyeciliğiyle, önce millet, önce memleket anlayışıyla inşallah hizmete devamedeceğiz." dedi.

"1994'TEN BUGÜNE, TÜM MEMLEKETE YAYILAN BİRÇOK ÖNEMLİ PROJEYİ GELİŞTİRDİK"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanıolduğu zaman kentte hava kirliliğinden rahat nefes alınamadığını, gazetelerinpromosyon olarak gaz maskesi dağıttığını hatırlatan Kurum, sözlerini şöylesürdürdü:" Haliç, çamurun, çukurun içinde, kokudan yanına yaklaşılamayan biryerdi. Şimdi içinde balıklar geziyor. Ümraniye'de, Halkalı'da çöplerimiz patladı,vatandaşımızın canını kaybettik. Oralara şimdi gidin bakın, birinde tema parkyapılıyor, birinde de millet bahçesi yapılıyor. Tüm İstanbul'da içme suyuproblemi vardı, vatandaş tankerlerle içme suyu alıyordu. Melen'den İstanbul'untam 40 yıllık soğuk su sorununu halledecek içme suyu getirildi ve hamdolsun şuanda İstanbul'da ne içme suyu problemi var, ne çevre kirliliği var, ne çöp var,ne de çamur var. Tabii bu hizmetler kolay olmuyor, gönülden yapmanız gerekiyor.Bir pehlivan çıkarken mindere, tavrı, duruşu, mindere çıkışından ne yapacağıbelli olur. Bizim yaptıklarımız ortada. 1994'ten bugüne, İstanbul Belediyesi ilebaşlayan, tüm memlekete yayılan birçok önemli projeyi gerçekleştirdik."

"5 YILLIK SÜREÇTE YILDA 300 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Kentsel dönüşümle ilgili 81 ilde seferberlik ilan ettiklerini dilegetiren Kurum, "Artık illerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde riskli bina kalsınistemiyoruz. Kartal'da biliyorsunuz 21 canımız gitti. Artık bir can dahakaybetmek istemiyoruz. Başka ocaklara ateş düşsün, başka analar ağlasınistemiyoruz. Kararlıyız ve 5 yıllık süreçte yılda 300 bin konut dönüştüreceğiz."diye konuştu.Hem Konya merkezinde hem de ilçelerde alt gelir grubu, orta gelirgrubu ve memur vatandaşlar için sosyal konutlar inşa edeceklerini bildiren Kurum,özellikle alt gelir grubu vatandaşların kolay bir şekilde ev sahibi olabileceğinivurguladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Konyalıvatandaşlara önemli hizmetler yaptığına değinen Kurum, 31 Mart seçimlerindensonra da Başkan Altay'ın hız kesmeden vatandaşa hizmete devam edeceğini kaydetti.Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak da vatandaşın refah, huzur vegüvenlik içinde yaşaması için devletin bütün kademelerinin seferber olduğunusöyledi. Bu enerji ve bu sinerjinin arkasında Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın olduğunu ifade eden Toprak, "Yaklaşık 2 ay önce ilimize bir ziyarettebulunmuştu. O gün 1,5 milyar lira değerinde 99 tesisin açılışını yaptık. Aradandaha 1-2 ay geçmeden ilimizin her köşesinde açılışlar son sürat devam ediyor.Devletimizin bütün imkanları yatırımlara, hizmete, halkımızın mutluluğunagidiyor." ifadelerini kullandı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konyaİl Başkanı Hasan Angı ve Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da birerkonuşma yaparak, tesisin il ve ilçe için hayırlı olmasını temenni etti.Konuşmaların ardından Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik BakanYardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve protokol üyeleri tarafından tesisin açılışkurdelesi kesildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 09:31