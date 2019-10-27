Bakan Dönmez'den "yaz saati uygulaması" açıklaması
Bakan Dönmez, yaz saati uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu
EKONOMİ 27.10.2019, 12:08 27.10.2019, 12:10
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2016'da tek saat uygulamasına geçme kararı almıştık. Epey eleştiri konusu olmuştu. Bununla ilgili biz o dönem teknik çalışma da yaptırmıştık. Yıllık 1 milyar TL civarında tasarruf etti Türkiye bu uygulama ile. AB de geçtiğimiz aylarda bir karar aldı ve üye ülkelerin artık tek saate geçme yönünde bir tavsiye kararı aldı. Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi de görmüş olduk." ded,
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