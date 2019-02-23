Bakan Dönmez'den verimlilik çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye`de artık hem elektrik hem de doğal gazda arz güvenliği sorunu kalmadığını belirterek, "Gazımız bol, cayır cayır yakalım anlamı çıkmasın. Neticede bunları dövizle ithal ediyoruz. Mümkün olduğunca verimli kullanmalıyız." dedi

Bakan Dönmez'den verimlilik çağrısı
banner404

BAKAN Dönmez, Valilik Toplantı Salonunda elektrik ve gaz dağıtım şirketleri  ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda,  Gaziantep'in artan rekabet ortamında kendisine en üst sıralarda yer bulan,  ilerleme kapasitesi yüksek bir kent olduğunu dile getirdi.
Gaziantep'in bölgesinde göç veren değil, göç alan bir şehir olduğunu,  hatta yurt dışından da Suriye başta olmak üzere önemli göç aldığını belirten  Dönmez, bu açıdan kentin gazilik unvanına, "ensar şehir" unvanını da  ekleyebilecek hale geldiğini vurguladı.
Dönmez, Gaziantep'te enerji konusunda yapılan yatırımların artarak  devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Yıl sonu itibariyle Hakkari dahil 81 ilimize doğal gaz götürdük.  Dere, tepe, göl demeden aşıp, çetin şartlarda gaz taşıdık. Keza şehrin içinde de  gazı dağıtmak kolay olmuyor. Çünkü ülkemiz bu çağdaş yakıtla çok geç tanışan  ülkelerden birisi. Dolayısıyla doğal gaz şebekesini götürmeden önce altyapıyı  yürütmek kolay olmuyor. Tüm zorluklara rağmen biz 140 bin kilometre hat yapmışız.  Bu rakamı şöyle düşünün, Ekvator'da dünyanın çevresi 40 bin kilometre. Biz  Ekvator'un çevresini neredeyse 3,5 kat tur atmışız, hem de kazarak. Bu konuda  görev alan herkese teşekkür ederim."
Verimlilik uyarısı
Arz güvenliği konusunu çok önemsediklerine işaret eden Dönmez, şöyle  devam etti:
"Hamdolsun Türkiye'de artık hem enerji hem de doğal gaz tarafında arz  güvenliği sorunu kalmamıştır, hatta fazlamız var, ihraç edebilecek haldeyiz.  Geçtiğimiz yıl elektrik ihracatımız, ithalatımızdan yüksek olmuştur. Günlük  sisteme doğal gaz verme kabiliyetimiz 200 milyon metreküpten 314 milyon metreküpe  çıkmıştır. Geçtiğimiz haftalarda doğal gaz tüketiminde rekor kırdık. Günlük  takibe baktığımızda 250 milyon metreküp doğal gaz tüketmişiz. O gün 50 milyon  metreküp doğal gaz talebi daha olsa karşılayabilecek güçteydik. Buradan 'Gazımız  bol cayır cayır yakalım' anlamı çıkmasın. Neticede bunları dövizle ithal  ediyoruz. Mümkün olduğunca verimli kullanmalıyız. Hem iş yerlerimiz de hem  evlerimizde verimli kullanacağız."
Enerji arayışları
Dönmez, Türkiye'nin enerji kaynakları bulma konusundaki çalışmalarının  sürdüğüne dikkati çekerek,  "Milli Enerji Maden Politikası kapsamında yerli  kaynakların azami derecede kullanılması konusunda da ciddi hazırlıklarımız ve  hamlelerimiz var. Özellikle kömürle alakalı girişimlerimiz var. İnşallah artık  yurt dışından kömür ithal etmeyecek hale geleceğiz, rezervlerimiz buna müsait."  ifadelerini kullandı.
Doğal gaz ve petrol arama ve araştırmalarının da  artarak devam  ettiğini vurgulayan Dönmez, "Geçtiğimiz haftalarda Trakya'da bir keşfimiz oldu.  Çok büyük değil Türkiye ölçeğinde ama pozitif anlayışla baktığımızda 300 bin  hanenin 10 yıl ihtiyacını karşılayacak bir rezerv bulduk. Güzel ama yetmez, devam  edeceğiz, varsa bulacağız. Her türlü teknolojik yatırım gerekiyorsa bunu  yapıyoruz, günün birinde ihtiyacımızı karşılayacak rezervi de bulacağımıza  inanıyoruz." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2019, 12:24
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yerli ve milli 5G teknolojisi teşvik edilecek
Yerli ve milli 5G teknolojisi teşvik edilecek
  1. EKONOMİ

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472