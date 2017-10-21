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Bakan devreye girdi: ‘Eti 50 TL’den yedirmeyiz...’

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Eti 50 liradan yemeyeceksiniz. Yüzde 40 düşük fiyata yiyeceksiniz” dedi

Bakan devreye girdi: ‘Eti 50 TL’den yedirmeyiz...’

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Eti 50 liradan yemeyeceksiniz. Yüzde 40 düşük fiyata yiyeceksiniz” dedi

21 Ekim 2017 Cumartesi 07:44
Bakan devreye girdi: ‘Eti 50 TL’den yedirmeyiz...’
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BAKAN Fakıbaba, çeşitli açılışlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Van’da, Cumhuriyet Caddesi’ndeki esnafı ziyaret ederek kente gelen İranlı turistlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bakan Fakıbaba, bu sırada bir esnafın, “Hayvancılık bölgesinde yaşıyoruz ama etin kilosunu 50 liradan yiyoruz. Fiyatların düşürülmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz” demesi üzerine şunları kaydetti:

“Eti 50 liradan yemeyeceksiniz. Yüzde 40 düşük fiyata yiyeceksiniz. Yeter ki altın fiyatları da yüzde 40 düşsün. Etin fiyatı da altın fiyatlarına paralel olarak düşer. Bakanlık olarak kısa zamanda et fiyatlarıyla ilgili çalışma yapacağız. Türkiye’de hayvancılığın artırılmasına yönelik çalışmalarımız var. Van’da hayvancılığa özellikle büyük destek vereceğiz. Bakanlık olarak et fiyatlarında kısa vadeli çözüm değil, kalıcı çözümler arıyoruz.”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak Van’a ayrı bir önem verdiğini bütün Vanlıların bilmesi gerektiğini ifade eden Fakıbaba, kentin hayvancılık konusunda eskiden beri çok önemli bir il olduğunu, eski şanına layık şekilde hayvancılığına devam edeceğine inandığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
FakıbabaEtEt Fiyatları
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