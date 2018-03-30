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Bakan'dan taşeronlara müjde! Maaşlar yüzde 10 zamlanacak

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, "4 C'den 4 B'ye geçen emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde de yüzde 10 artış yapıyoruz" dedi

Bakan'dan taşeronlara müjde! Maaşlar yüzde 10 zamlanacak

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, "4 C'den 4 B'ye geçen emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde de yüzde 10 artış yapıyoruz" dedi

30 Mart 2018 Cuma 13:43
Bakan'dan taşeronlara müjde! Maaşlar yüzde 10 zamlanacak
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ÇALIŞMA Bakanı Sarıeroğlu, "4 C'den 4 B'ye geçen emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde de yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz" dedi.

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