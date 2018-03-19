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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Bakan'dan Rusya'ya domates resti: Şirket seçerek ithalat yaparız

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Rusya'nın domates ihraç edecek firmalara getirdiği sayı kısıtlamasına ilişkin, "Şirket sayısının sınırlanmasına karşıyız. Gerekirse biz de şirket seçerek ithalatımızı yaparız" dedi

Bakan'dan Rusya'ya domates resti: Şirket seçerek ithalat yaparız

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Rusya'nın domates ihraç edecek firmalara getirdiği sayı kısıtlamasına ilişkin, "Şirket sayısının sınırlanmasına karşıyız. Gerekirse biz de şirket seçerek ithalatımızı yaparız" dedi

19 Mart 2018 Pazartesi 12:28
Bakan'dan Rusya'ya domates resti: Şirket seçerek ithalat yaparız
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EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Ürün bazlı yasağın kalkmasının ardından, bu ülkenin, yaş meyve ve sebze ihracatındaki bütün kısıtlamaları kaldırmasını beklediklerini bildiren Zeybekci, domates ihracatında uygulanan, şirket sınırlaması ve şirket sayısı gibi belirlemelere kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

"İSTEĞİMİZİ NET ŞEKİLDE BİLDİRİYORUZ"

Zeybekci, bu konuyla ilgili temaslarının devam ettiğine değinerek, "Kasım 2015'teki talihsiz olaydan sonra konmuş yasakların kaldırılmasıyla ilgili anlayışla ve sabırla bekledik. Baktık gördük ki olmuyor, aynı uygulamaları biz de başlattık. Onun üzerine çözüme doğru gittik. Buradaki talebimizi de gayet net şeklide kendilerine bildiriyoruz, diyoruz ki yapmayın" ifadesini kullandı.

"KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Şirketleri Ekonomi Bakanlığının belirlediği yönünde bir yanılgı olduğuna dikkati çeken Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'nın gelip de kim domates ihraç edecek, yaş sebze ve meyve ihraç edecek diye bunları akredite etmesi, sertifikalandırması ya da seçmesini kabul etmek mümkün değil. Bunu da açıkça söylüyoruz. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Şu anda Rusya'dan yaptığımız tüm ithalatı kaydediyoruz. Bunun tek bir amacı var. Gerekirse biz de aynısını yaparız. Biz de şirket seçerek ithalatımızı öyle yaparız."

Zeybekci, Türk şirketlerine yönelik vize prosedürlerinin uzun tutulduğuna işaret ederek, "Önümüzdeki günlerde bu tarz vizeyle ilgili uzun süren süreçlerin kaldırılmasıyla ilgili de yine bildiğimiz yöntemlerle bir çıkışımız olacak" diye konuştu.

"BOOKİNG.COM İÇİN HALA GELİŞME BEKLİYORUZ"

Booking.com şirketiyle yaptığı görüşmeler sonrasında bir gelişme olup olmadığına yönelik soru üzerine de Zeybekci, turizm sezonunun artık başladığını vurguladı.

 Ekonomi Bakanı Zeybekci, sezon başlamadan önce bu konuda gelişme beklediğini anımsatarak, " Türkiye'de Booking'in bir ofis açmasını, mahkemede faaliyetleri yasaklayan sebepleri ortadan kaldırmaya yarayacak bir ofis açmasını ve Türkiye'de fatura kesmesiyle ilgili beklentimiz yüksekti. Şu anda kadar bir gelişme olmadı ama olmasını hala bekliyoruz " açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat ZeybekçiRusya
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