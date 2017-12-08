Bakan'dan çiftçiye büyük müjde

TARIM ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ardahan Valiliği Toplantı Salonunda, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ziraat odası başkanları ve çiftçilerle bir araya geldi. Tarım sektörü değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Fakıbaba, çiftçilere müjde verdi.

Bakan Fakıbaba, “Kimseye proje çizdirmeyeceğiz ve bizim kendi tip projelerimiz olacak” diyerek şunları kaydetti: “Vatandaş geliyor ve belki de okuma yazması yok. Doğal bir olay değil mi? Ama diyorsun, git proje yaptır. Oradan parayı alıyor, parayı projeye veriyor ve bizde destek vermediğimiz zaman adamın cebinden 10-15 bin lirası çıkmış oluyor. Ben olmuş olsam devlete kızar mıyım, kızmaz mıyım, ben olsam bu Bakanlığa küser miyim; küsmez miyim. Vallahi küserim, bundan sonra desteklemelerde öyle dosya parası falan filan yok kardeşim. Desteklemelerde proje parası yok? Fabrika yaptırıyor eyvallah gitsin projesini yaptırsın. Ama basit bir ahır projesi, yani elinde belirli norm projeler olur: 50 veya 100, 200 neyse. Dersin kardeşim budur. Bende bu kadar mühendis varken ben niye vatandaşı başka yerlere yönlendireyim”



Fakıbaba, tarım il müdürlerinin çiftçilerin eri olması gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: “Oraya gelecekler keyif için orada çaylarını içecekler, kahvelerini içecekler, orada dinlenecekler ve orada mümkün olduğu kadar vatandaşın biz hizmetkarıyız. Vatandaş olmazsa biz olmayız arkadaşlar. Onun için arkadaşlar zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Eğer destek vermeyeceksek ve bu adam 10-15 bin lira harcamışsa ben olsam kızar mıyım, kızmaz mıyım! Sen olsan kızar mısın, kızmaz mısın? AK Parti hükumeti bunu böyle mi istiyor, yok. 30 bin lira hibe alan adam niye 15 bin lira harcasın. Yarından itibaren TKDK ve bizim birimlerde kesinlikle proje parası yok bu bir emirdir.”

