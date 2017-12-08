Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107921
ALTIN
154.205
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1399
EURO
4.5050
9 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
9 Aralık 2017 Antalya -...
Swarm'da rekor Türkiye'nin oldu
Swarm'da rekor Türkiye'nin oldu
Tip2 diyabet yenildi!
Tip2 diyabet yenildi!
banner468

Bakan'dan çiftçiye büyük müjde

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çiftçiye büyük müjdeyi verdi

Bakan'dan çiftçiye büyük müjde

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çiftçiye büyük müjdeyi verdi

08 Aralık 2017 Cuma 19:41
Bakan'dan çiftçiye büyük müjde
banner404

TARIM ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ardahan Valiliği Toplantı Salonunda, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ziraat odası başkanları ve çiftçilerle bir araya geldi. Tarım sektörü değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Fakıbaba, çiftçilere müjde verdi.
Bakan Fakıbaba, “Kimseye proje çizdirmeyeceğiz ve bizim kendi tip projelerimiz olacak” diyerek şunları kaydetti: “Vatandaş geliyor ve belki de okuma yazması yok. Doğal bir olay değil mi? Ama diyorsun, git proje yaptır. Oradan parayı alıyor, parayı projeye veriyor ve bizde destek vermediğimiz zaman adamın cebinden 10-15 bin lirası çıkmış oluyor. Ben olmuş olsam devlete kızar mıyım, kızmaz mıyım, ben olsam bu Bakanlığa küser miyim;  küsmez miyim. Vallahi küserim, bundan sonra desteklemelerde öyle dosya parası falan filan yok kardeşim.  Desteklemelerde proje parası yok? Fabrika yaptırıyor eyvallah gitsin projesini yaptırsın. Ama basit bir ahır projesi, yani elinde belirli norm projeler olur: 50 veya 100, 200 neyse. Dersin kardeşim budur. Bende bu kadar mühendis varken ben niye vatandaşı başka yerlere yönlendireyim” 
 
Fakıbaba, tarım il müdürlerinin çiftçilerin eri olması gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: “Oraya gelecekler keyif için orada çaylarını içecekler, kahvelerini içecekler, orada dinlenecekler ve orada mümkün olduğu kadar vatandaşın biz hizmetkarıyız. Vatandaş olmazsa biz olmayız arkadaşlar. Onun için arkadaşlar zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Eğer destek vermeyeceksek ve bu adam 10-15 bin lira harcamışsa ben olsam kızar mıyım, kızmaz mıyım! Sen olsan kızar mısın, kızmaz mısın? AK Parti hükumeti bunu böyle mi istiyor, yok. 30 bin lira hibe alan adam niye 15 bin lira harcasın. Yarından itibaren TKDK ve bizim birimlerde kesinlikle proje parası yok bu bir emirdir.”
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk bankaları için flaş açıklama
Türk bankaları için flaş açıklama
Taşeron düzenlemesiyle trilyonlarca lira devletin kasasında kalacak
Taşeron düzenlemesiyle trilyonlarca lira devletin kasasında kalacak
Dev şirketlere vergi piyangosu! 4,5 milyar dolar kazanacaklar
Dev şirketlere vergi piyangosu! 4,5 milyar dolar kazanacaklar

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim