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Bakan Çavuşoğlu: Rusya'dan 6, Almanya'dan 5 milyondan fazla turist bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da 2'ncisi düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nı (HESTOUREX) ziyaret etti. Çavuşoğlu, "Sadece Rusya'dan 6 milyon, Almanya'dan 5 milyondan fazla turist bekliyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Rusya'dan 6, Almanya'dan 5 milyondan fazla turist bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da 2'ncisi düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nı (HESTOUREX) ziyaret etti. Çavuşoğlu, "Sadece Rusya'dan 6 milyon, Almanya'dan 5 milyondan fazla turist bekliyoruz" dedi.

07 Nisan 2018 Cumartesi 22:12
Bakan Çavuşoğlu: Rusya'dan 6, Almanya'dan 5 milyondan fazla turist bekliyoruz
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 'HESTOUREX Fuarı'nı ziyaret etti. ANFAŞ Expo Center'de düzenlenen fuarda stantları gezen Çavuşoğlu, burada kısa süre masa tenisi oynadı. Pakistan standında verilen yöresel şapkayı da takan Çavuşoğlu, stantlarda hatıra fotoğrafı çektirdi. Çavuşoğlu, yabancı katılımcılarla da İngilizce sohbet etti.

'SAĞLIK TURİZMİNDEN CİDDİ GELİR'

Fuarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, geçen yılki fuarda katılımcıların 10 milyar TL'ye yakın sözleşmeler imzaladığını söyledi. Bu yıl Türkiye'ye gelen turist sayısının artışında yapılan sözleşmelerin etkisinin olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Sadece bizim etrafımızdaki ülkelerden değil, Latin Amerika'dan Asya'ya kadar, farklı destinasyonlardan turist gelmesine ciddi bir katkı sağlıyor. Ama esas itibariyle sağlık, spor turizmi alternatif turizmle bildiğimiz klasik turizmin dışına çıkarak, farklı alanlardan da gelir elde ediyoruz. Sağlık turizminden ciddi gelir elde etmeye başladık" dedi.

165 ÜLKEDEN KATILIMCI

Mevlüt Çavuşoğlu, HESTOUREX ile Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yabancı firmalara derli toplu anlatıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Geçen sene 160 civarı ülkeden 4 bin 30 alım heyeti gelmişti. Bu sene ise 165 ülkeden 5 binden fazla alım heyeti geldi. Yani yüzde 25'lik bir artış var. Bizim özellikle tıpta, sadece hastanelerimiz değil, çok kaliteli doktor ve sağlık elemanlarımız, konaklama imkanlarımız, tıptaki ilerleme ve gelişmeler orta ve uzun vadeli tedavilerde Türkiye'yi cazip hale getirdi. Ücretlere bakıldığı zaman batı ülkeleri ile kıyaslandığı zamanda çok uygun fiyatlarımız var. O nedenle sigorta şirketleri de Türkiye'ye heyetler göndermek istiyor."

ALMANYA VE RUSYA'DAN BEKLENEN TURİST SAYISI

Türkiye'de turizmin en iyi yılının bugüne kadar 2014 yılı olduğunu anlatan Mevlüt Çavuşoğlu, "Sadece Rusya'dan 6 milyon, Almanya'dan 5 milyondan fazla turist bekliyoruz. Yaz aylarında gelen turistin dışında bu imkanlarımızla turizm gelirlerimizi arttıralım" dedi.

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Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluDünya SağlıkSpor Ve Alternatif Turizm Kongre Ve Fuarı
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