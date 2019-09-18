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Bakan Çavuşoğlu: 'İhracat büyüyecek'

Alanyalı Bakan Çavuşoğlu, ihracatın arttırılması ve ticaretin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu

EKONOMİ 18.09.2019, 23:35
Bakan Çavuşoğlu: 'İhracat büyüyecek'
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hizmet İhracaatçıları Birliği yönetimiyle ihracatın arttırılması ve ticaretin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu "Hedefimiz 2023’te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak" dedi.

#Alanyalı Bakan Çavuşoğlu
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