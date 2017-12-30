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30 Aralık 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
30 Aralık Günlük Burç Yorumu

Bakan asgari ücreti açıkladı, işçilerden anında tepki geldi

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte asgari ücretin açıklandığı toplantıya katılan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Komisyon kararına katılmıyor ve muhalefet ediyoruz" dedi

Bakan asgari ücreti açıkladı, işçilerden anında tepki geldi

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte asgari ücretin açıklandığı toplantıya katılan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Komisyon kararına katılmıyor ve muhalefet ediyoruz" dedi

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:02
Bakan asgari ücreti açıkladı, işçilerden anında tepki geldi
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ÇALIŞMA Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte 'Asgari Ücret Tespit Komisyonuna' katılan, ardından da toplantıda fikrini beyan eden Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, açıklanan ücretten memnun kalmadı.

"TÜİK RAKAMLARI ORTADA"

Irgat, "TÜİK'in rakamları ortada. Asgari ücret bin 893 lira olmalıydı. Biz komisyon kararına katılmıyor ve muhalefet ediyoruz" dedi.

İŞÇİ KESİMİ NE İSTİYORDU?

Hükümetle yapılan görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etti. DİSK'in asgari ücret talebi ise net 2 bin 300 lira olarak açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Jülide SarıeroğluTürk İşEKONOMİGüncel
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