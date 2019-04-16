Bakan Albayrak’tan kıdem açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada son günlerin en tartışılan konusu kıdem tazminatına değindi. Albayrak, açıklamasında, "Kıdem tazminatında tüm paydaşların mutlu olacağı bir formül üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak’tan kıdem açıklaması
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD’de görüşülen konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonomide en zor dönemi minimum hasarla atlatıldığını söyleyen Albayrak, “IMF toplantılarında kota reformunu ele aldık. ABD’li yetkililerle çeliğe ek vergi ve Halkbank konusunu ele aldık.” dedi. İstanbul’da sonuç ne olursa olsun piyasa tarafından satın alındığını belirten Bakan Albayrak, “İstanbul’da seçim tekrarı yatırımın artması, kesilmesi açısında fark yaratmaz. Kıdem tazminatında tüm paydaşların mutlu olacağı bir formül üreteceğiz.” ifadelerini kullandı.

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