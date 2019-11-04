Bakan Albayrak üstüne basa basa söyledi: Tutturacağız

ENFLASYONUN Ekim ayında yıllık yüzde 9,26'dan yüzde 8,55'e gerilemesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir değerlendirme geldi. "Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor" diyen Albayrak, yıl sonunda hedeflenen oranların tutturulacağını söyledi.

"SON 3 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNİ YAKALADIK"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Albayrak şunları söyledi:"Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız."

Albayrak'ın yaptığı paylaşım: