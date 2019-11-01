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Bakan Albayrak "Tarihimizde ilk defa göreceğiz" deyip duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda yüzde 5'in altını tarihimizde ilk defa göreceğiz." dedi.

EKONOMİ 31.10.2019, 12:13
Bakan Albayrak "Tarihimizde ilk defa göreceğiz" deyip duyurdu
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programına katıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Burada açıklamalarda bulunan Albayrak, "İnşallah 2019'u büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatacağız. 4. çeyrekte yüzde 4 büyürüz, 2019'da daralma yaşanmaz. Enflasyonda yüzde 5'in altını tarihimizde ilk defa göreceğiz." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

ürkiye'nin potansiyeli ve kapasitesi çok güçlü. Türkiye'ye yönelik itibar suikastlerine karşı mücadele veriyoruz. Dolar 10 lira olacak diyerek milleti korkutmak istediler. Finansal güvenliği tehdit eden bu kişiler toplumsal bir korku imparatorluğu oluşturmak istedi.

FİNANSAL PİYASALARDA NORMALLEŞMEYİ SAĞLADIK

Döviz üzerinden operasyon yapmaya çalıştılar. Tarihin 3 kur saldırısına maruz kaldığımız bir yılda hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Ekonominin sağlam altyapısı sayesinde alınan önlemlerle finansal piyasalarda normalleşmeyi sağladık.

ENFLASYON EKİM'DE YÜZDE 8'LERİ GÖRECEK

Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek. Türkiye olarak dünyada bir üst lige çıkmak istiyorsak enflasyonda yüzde 5'in altına inmek en önemli hedefimiz. İnşallah tarihimizde ilk defa bu hedefe ulaşacağız.

YILI POZİTİF BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ

Cari açık ile mücadelede çok kararlı adımlar atmaya başladık. Ağustos ayı itibarıyla 5,1 milyar dolarlık cari fazla vererek rekor kırdık. Üçüncü çeyrekte pozitif büyümeyi göreceğiz, dördüncü çeyrekte ise yüzde 4'leri görerek yılı pozitif bir büyümeyle kapatacağız.

FAİZLERİN İNMESİ PİYASALARI OLUMLU ETKİLİYOR

Merkez Bankası'ndan bin baz puanlık faiz indirimi geldi. Faizlerin inmesi piyasaları olumlu etkiliyor. Türkiye'yi yüksek faiz ödemeye mahkum ediyorlardı, artık bu zincirler kırılıyor, bu tezleri çökertmeye devam edeceğiz

İSTİHDAM ODAKLI KREDİ PAKETİ GELİYOR

Ekonomik güven endeksi %4.5 arttı. Bu trendin daha iyiye gittiğinin çok net sinyali. İşsizlikle mücadeleye destek sağlamayı güçlü adımlarla göstereceğiz. 3 kamu bankamız istihdam odaklı kredi paketleri hazırlıyor. Kamu bankalarımız 1 Kasım itibarıyla kurumsal ticari kredi faizlerinde 200 puan indirim yapacaklar. Firmalarımızın ve şirketlerimizin büyümelerini engelleyecek detaylar üzerinde tek tek çalışıyoruz. Değişim hep birlikte olacak Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardan 180 milyar dolarlara geldi. Ama bu yetmez daha da üreteceğiz"

#Hazine ve Maliye Bakanı #Berat Albayrak #enflasyon
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