Bakan Albayrak, tanzim satışın fikir babasını açıkladı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yüksek fiyatları düşürmek için belediyeler aracılığıyla başlanan tanzim satışın fikir babasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Dün akşam Ülke TV - Kanal 7 ortak yayınıyla Sıradışı programında Turgay Güler'in sorularını yanıtlayan Albayrak'ın konu hakkında açıklamaları şöyle:

YÜKSEK FİYATLAR TANZİM SATIŞI DOĞURDU

"Ocağın son iki haftasında koordineli bir hareketlilik yaşandı. Bahanesi ne seralar, ne fırtına, ne de yağmur… 6-7 liralık biber 20-25 liraya nasıl çıkar bir anda. Bu süreç tanzim satışı doğurdu. Stratejik alanlarda devlet olmak zorunda. Sosyal hizmetin bir parçası olarak, fırsatçılığı engelleyecek şekilde.

TANZİM SATIŞIN FİKİR BABASI CUMHURBAŞKANIMIZDIR

Tanzim satışlarının fikir babası sayın Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla koordineli bir şekilde Bakanlar Kurulunda bir adım atalım dedik.

DEVLET GEREĞİNİ YAPAR

Çok net altını çiziyorum artık; stratejik alanlarda devlet olmak zorunda.Bu kar hırsı mı? Fahiş fiyat mı? Siyasi motivasyon mu? Milletin, devletin, vatandaşımızın sofrasıyla, rızkıyla oynatılmasına izin veren bir devlet olmaz dünyanın hiçbir yerinde. Ortada bir devlet var her şekilde gereğini yapar. Hem de güçlü bir şekilde."