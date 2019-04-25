Bakan Albayrak'tan vergi reformu açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız" dedi.

Bakan Albayrak'tan vergi reformu açıklaması
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda vergi reformunun konuşulduğunu belirtti. 
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
"Tüm Türkiye’deki Gelir İdaresi Başkanlarımız ile yeni dönem vergi politikalarımızı ve vergi reformumuzu konuştuk. Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız."

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