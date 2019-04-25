Bakan Albayrak'tan vergi reformu açıklaması

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda vergi reformunun konuşulduğunu belirtti.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

"Tüm Türkiye’deki Gelir İdaresi Başkanlarımız ile yeni dönem vergi politikalarımızı ve vergi reformumuzu konuştuk. Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız."