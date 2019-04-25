HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda vergi reformunun konuşulduğunu belirtti.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
"Tüm Türkiye’deki Gelir İdaresi Başkanlarımız ile yeni dönem vergi politikalarımızı ve vergi reformumuzu konuştuk. Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız."
Bakan Albayrak'tan vergi reformu açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız" dedi.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda vergi reformunun konuşulduğunu belirtti.
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