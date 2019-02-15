Bakan Albayrak'tan sevindiren açıklama! 5,1 milyar lira fazla verdi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bütçeye ilişkin yaptığı paylaşımda "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu." ifadelerini kullandı.

5,1 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda bütçe fazlasına da değindi. Ocak 2018'de 1,7 milyar TL olan bütçe fazlasın Ocak 2019'da 5,1 milyar TL'ye ulaştığı vurgulandı.

BÜTÇE GELİRLERİ YÜZDE 66,6 ARTTI

Aynı paylaşımda faiz dışı fazlanın Ocak 2018'de 7,7 milyar TL iken Ocak 2019'da 12,4 milyar TL'ye ulaştığı belirtildi. Ocak 2018'de 38,2 milyar seviyesinde bulunan bütçe gelirlerinin ise Ocak 2019'da yüzde 66,6 artışla 97 milyar TL'ye ulaştığı söylendi.

