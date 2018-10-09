Bakan Albayrak'tan piyasaları rahatlatacak müjde!

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı İstanbul Kongre Merkezi'nde açıkladı.Berat Albayrak "Yıl sonuna kadar tüm firmalar yüzde 10 indirim yapacak. Topyekün mücadeleye katılanlar belirlenen logo ile asgari yüzde 10 indirim uygulayacaklarını açıkladılar." dedi. Öte yandan Albayrak, "Doğalgaz ve elektriğe yıl sonuna kadar zam yapmayacağız." diye ekledi.

Bakan Albayrak konuşmasında şunları söyledi:

"TÜM FİRMALARIMIZ YÜZDE 10 İNDİRİM YAPACAK"

Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları konusunda karara vardık. Katılanlara teşekkürler ancak katılmayanlara da bir şey diyemem. Gerek TOBB, gerek TÜSİAD tüm kurumlarımız olsun, firmalarla birlikte bu sürecin iletişimi içindeyiz. Topyekün mücadeleye katılanlar belirlenen logo ile asgari yüzde 10 indirim uygulayacaklarını açıkladılar.

"VATANDAŞLAR MÜCADELEYE DESTEK VEREN FİRMALARI TAKİP EDECEK"

Sene sonu yapılan indirimlere ek olarak yapılacak bir indirim olacak. Bu mücadeleye omuz verin, sahip çıkın. Bu logo ile dükkanlarımızı, AVM'lerimizi süsleyeceğiz.Enflasyonlamucadele.org.tr internet sitesini kurduk. Bu süreçte BDDK, Merkez Bankası, Bankalar Birliği ile güçlü bir koordinasyon kurduk. Vatandaşlar sitemizden mücadeleye destek veren firmaları takip edecek.

"YIL SONUNA KADAR ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMMI YAPILMAYACAK"

Cari açık üzerindeki baskıyı dengeleyecek adımlar attık. Aktif bir şekilde indirim kararları ve benzeri adımlar, Merkez Bankası'nın piyasaları rahatlatmaya devam edeceği adımlarla sahada duruyoruz. Enflasyonla mücadeleyi mali politikalarla destekliyoruz. Yıl sonuna kadar elektrik, doğalgaz zammı yapılmayacak.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 15:25