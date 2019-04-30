Bakan Albayrak'tan önemli toplantı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanlığı himayesinde elçiliklerde görevli ticaret müşavirleriyle bir araya geldi.



Bakan Albayrak, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın himayelerinde, elçiliklerimizde görevli ticaret müşavirlerimiz ile bir araya geldik. İhracata dayalı ekonomik büyüme modelimizin başarısı için tüm müşavirlerimiz ile güçlü ve yoğun iletişim halinde olacağız." ifadelerine yer verdi.

