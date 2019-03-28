Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

BAKAN Albayrak'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

- Son günlerde yaşananları hep birlikte izliyoruz, Türkiye ekonomisi Ağustos ayından bu yana önemli mesafe kaydetti.

- Türkiye ekonomisi her geçen gün dengelenme adını verdiğimiz yeni ekonomi programında dengelenme sürecinden bahsettik.

- 2019 hedefleri açısından bakıldığında benim şahsi olarak beklentimin de ötesinde olumlu şekilde ilerliyor.

- Bölgemiz zor bir dönemden geçiyor.

-İlk çeyrekte dengeleme süreci beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti

- (Yabancıya borç TL verilmemesi) Bu dönemde çok bilgi kirliliği yaşandı. Türk bankaları TL vermiyormuş diye bir haber çıktı. Dün Bankalar Birliği bununla ilgili bir açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın Swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi.