Bakan Albayrak'tan KDV açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, külliye az önce imzaladı, hayırlı uğurlu olsun" dedi. Albayrak, "Konutta faizler yüzde 1,28’lere geldi. Tahminim mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0,98’i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak" ifadelerini kullandı

Bakan Albayrak'tan KDV açıklaması
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BAKAN Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek.

Türkiye tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edecek. Cari açıktaki dengelenme hiçbir dönem bu kadar güçlü olmamıştı.

KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, külliye az önce imzaladı, hayırlı uğurlu olsun.

İkinci el otomobil satışlarında KDV uyuşmazlığı sorununu da çözmüş olduk.

Konutta mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor."

Konutta faizler yüzde 1,28’lere geldi. Tahminim mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0,98’i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak."

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