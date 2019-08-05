Bakan Albayrak'tan İvme Finansman Paketi'yle ilgili açıklama

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İvme Finansman Paketi'ne ilişkin Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:"Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar firmalarımıza 5,2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1,7 milyar TL’si ise kullanıldı" dedi.