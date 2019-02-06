Bakan Albayrak'tan İş Bankası açıklaması

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'un enteresan bir yıl olacağını söyledi.

HEDEFİ TUTTURACAĞIZ

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Albayrak, yüzde 2.3'lük büyüme hedefinin tutturulacağını öngördü.

Gıda terörünün perde arkasına baktık. Gördük ki felaket tellallığı yapanlar bazı siyasi partilerden aday. Şaşırmamak lazım ülkenin canına kasteden terör örgütlerine destek olanlar mutfağına mı kast etmeyecek.

(İş Bankası'nın Hazineye devriyle ilgili tartışma) İş Bankası konuşmasının doğru zeminde yapılması lazım. Meclis bu konuda adım atabilir.

Böyle bir adım atılırsa sahiplik ve kurumsallık açısında daha güçlü bir resim çıkar.

İş Bankası zaten çok kurumsal bir marka kamuya geçerse hem yerli yabancı yatırımcı nezdinde daha iyi bir algı çıkar.