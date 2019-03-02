Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) 4. toplantısını gerçekleştirerek piyasalardaki likidite ve kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi 4. toplantısını gerçekleştirdik. Piyasalardaki likidite ve kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri, yeni finansal mimari çalışmaları ele aldık' dedi

Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması
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ALBAYRAK, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, FİKKO'nun 4. toplantısını yaptıklarını belirterek, piyasalardaki likidite ile kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri, yeni finansal mimari çalışmalarını ve ikinci çeyrekte  başlatacakları yapısal düzenlemeler başta olmak üzere çok sayıda konuyu değerlendirdiklerini ifade etti.
 

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