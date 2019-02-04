Bakan Albayrak paylaştı! Türkiye'nin en değerli bankası belli oldu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Ziraat Bankası'na ilişkin paylaşımda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Brand Finance'ın Bankacılık 500 sıralamasında, 2017 ve 2018 yıllarında marka değerini en fazla artıran Türk Bankası olan ve aynı zamanda Türkiye'nin En Değerli Bankası seçilen Ziraat Bankası'nı tebrik etti.

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ BANKASI ZİRAAT OLDU

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın lider bağımsız marka değerleme şirketi Brand Finance'ın Bankacılık 500 sıralamasında, 2017 ve 2018 yıllarında marka değerini en fazla artıran Türk Bankası olan Ziraat Bankası, aynı zamanda Türkiye'nin En Değerli Bankası oldu. Tüm Ziraat Bankası ailesini tebrik ediyorum."