Bakan Albayrak müjdeyi vermişti! İşte indirim yapılacak ürünler

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı vatandaşlara ve piyasalara umut verdi. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na katılan firmalar yıl sonuna kadar en az asgari yüzde 10 indirim yapacak. Bakan Albayrak, "Topyekün mücadeleye katılan firmalar belirlenen logo ile asgari yüzde 10 indirim uygulayacak" dedi. Ayrıca Albayrak indirim kampanyasında enflasyon sepetinde bulunan tüm ürünlerin bulunduğunu söyledi.

ENFLASYON SEPETİNDE 407 MADDE YER ALIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) internet sitesine göre şubat ayında güncellenen enflasyon sepetinde 407 madde yer alıyor. Bu maddeler arasında taze meyve-sebze, futbol maçına giriş ücreti, LPG-tüp gaz, otopark ücreti, altın fiyatları,kira ve benzin de yer alıyor.

İNDİRİMİN EN ÇOK HİSSEDİLECEĞİ 44 ÜRÜN BULUNUYOR

Yıllık fiyat artışlarına bakıldığında fiyatı en fazla artan ve dolayısı ile indirimin en çok hissedileceği 44 ürün olduğu görülüyor. Fiyatı yüzde 100'ü aşan ürünlerin başında yüzde 192 artış ile uçak biletinin geldiği görülüyor. Benzin fiyatlarının artması ile havayolu şirketlerinin fiyat artışına gitmeleri bu durumu anlaşılır kılsa da bu kadar yüksek fiyat tırmanışı dikkat çekiyor. İkinci sırada karpuz geliyor, karpuzda yıllık zam yüzde 119 düzeyinde. Yine fiyatı döviz kuruna bağlı olan kombi ve ardından gelen domates de fiyatını katlayan ürünlerden. Yıllık fiyat artış hızı yüzde 50 ile 100 arasında bulunanların lideri ise yazım ve çizim kağıtları oldu. Çocukların resim defterleri ve normal A4 kağıtlardaki bu artış zaten bir süredir gündemdeydi. Gıda ürünlerinden salatalık, salça, soğan, kavun, bebek maması, patates, üzüm, patlıcan, yumurta, biber ve şeftalide yıllık zam yüzde 50'nin üstünde oldu.

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ CEP YAKTI

Vatandaşın en çok kullandığı otomobil fiyatları yüzde 61 tırmanırken, çamaşır makinesi, ocak fırın, masa sandalye, elektrikli ev aletlerinde ise vatandaşın cebinden çıkan para yüzde 60 ile 80 arasında yükseldi. Buzdolabı, kanepe, sehpa, perde, bulaşık makinesinde artışların yüksek olması vatandaşın enflasyonu daha yüksek hissetmesini sağladı.

İşte enflasyon sepetinde yer alan maddeler:

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

Pirinç, buğday unu, bebek maması (toz karışım), bulgur, ekmek, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, ekmek hamuru (yufka), makarna, şehriye, tahıl gevreği, dana eti, kuzu eti, tavuk eti, sakatat, sucuk, sosis, salam, balık, süt, yoğurt, beyaz peynir, kaşar peyniri, tulum peyniri, krem peynir, yumurta, tereyağı (kahvaltılık), margarin, zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısırözü yağı, portakal, üzüm, armut, ayva, çilek, elma, erik, karpuz, kavun, kayısı, kiraz, kivi, limon, mandalina, muz, nar, şeftali, badem içi, ceviz içi, fındık içi, antep fıstığı, yer fıstığı, leblebi, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, kuru üzüm, kuru kayısı, çarliston biber, dolmalık biber, sivri biber, domates, taze fasulye, havuç, ıspanak, kabak, karnabahar, kuru soğan, beyaz lahana, kırmızı lahana, mantar, marul, maydanoz, patlıcan, pırasa, salatalık, sarımsak, kırmızı turp, yeşil soğan, patates, kuru fasulye, nohut, mercimek, diğer bakliyat (kuru barbunya), konserveler, salça, zeytin, cipsler, toz şeker, kesme şeker, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, çikolata tablet, çikolata krem, lokum, sakız, kağıtlı şeker, dondurma, baharat, tuz, kabartma maddeleri, sirke, ketçap, mayonez, tahin, hazır çorbalar, hazır pakette toz tatlılar (puding), kahve, hazır kahve, çay, poşet bitki ve meyve çayı, kakao, kakaolu içecekler toz, su, madensuyu ve sodası, gazoz meyveli, kola, soğuk çay, ayran, meyve suyu.

ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN

Rakı, viski, şarap, bira, sigaralar.

GİYİM VE AYAKKABI

Pamuklu kumaş, karışım kumaşlar, kaban yünlü (erkek için), erkek mont, takım elbise (erkek için), ceket (erkek için), pantolon (erkek için), kazak (erkek için), gömlek (erkek için), sweatshirt (erkek için), tişört (erkek için), eşofman (erkek için), pijama (erkek için), iç çamaşırı (erkek için), çorap (erkek için), pardösü (kadın için), kaban (kadın için), kadın elbise (tek parça), ceket (kadın için), etek, pantolon (kadın için), hırka (kadın için), kazak (kadın için), gömlek (kadın için), tişört (kadın için), eşofman (kadın için), pijama (kadın için), iç çamaşırı (kadın için), çorap (kadın için), kaban anorak tipi (çocuk için), pantolon (çocuk için), kazak (çocuk için), gömlek (çocuk için), sweatshirt (çocuk için), tişört (çocuk için), eşofman (çocuk için), pijama (çocuk için), iç çamaşırı (çocuk için), çorap (çocuk için), bebek tulumu, bebek pijaması, bebek iç çamaşırı, örgü yünü, kravat, kemer, eşarp, giysi tamir ücretleri, kuru temizleme ücreti, ayakkabı (erkek için), bot (erkek için), spor ayakkabısı (erkek için), ayakkabı (kadın için), bot (kadın için), spor ayakkabısı (kadın için), terlik (kadın için), ayakkabı (çocuk için), bot (çocuk için), spor ayakkabısı (çocuk için), ayakkabı tamiri (erkek), ayakkabı tamiri (kadın).

KONUT

Kiracı tarafından ödenen gerçek kira, badana ve boya malzemeleri, yer ve duvar döşemesi (fayans), pencere (PVC), sıhhi techizat malzemeleri (musluk), su faturası, elektrik ücreti, doğalgaz, doğalgaz abonman ücreti, tüp gaz, kömür ücreti, odun ücreti.

EV EŞYASI

Tek masa, tek sandalye, yatak odası takımı, yatak (tek kişilik), yatak (çift kişilik), yatak bazası, genç odası takımı, oturma odası takımı, yemek odası takımı, kanepe, sehpa, halı, perde, stor perde, tül, yatak örtüsü, yorgan, battaniye, pike takımı, nevresim takımı, yastık, havlu, normal buzdolabı, no-frost buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, set üstü ocak, fırınlı ocaklar, klima, soba, şofben, kombi, aspiratör, elektrikli süpürge, elektrikli kesici vb. aletler (blender), elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası), sıcak içecek makinaları, ütü, ev aletlerinin tamiri (malzeme ve işçilik), cam ev eşyası, porselen ev eşyası, çelik çatal, kaşık, bıçak vb., çelik mutfak eşyaları, teflon mutfak eşyaları, plastik ev-mutfak eşyaları, diğer elektriksiz ev aletleri, pil, ampul, kapı aksesuarlar (anahtar, kilit), soba aksesuar ve malzemeleri, çamaşır için temizlik ve bakım ürünleri, bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri, hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri, her türlü ev temizlik aletleri, bulaşık bezleri, saklama ve muhafaza malzemeleri, kağıt sofra malzemeleri, gündelikçi ücreti, halı ve kilim temizleme.

SAĞLIK

İlaçlar, diğer sağlık ürünleri, numaralı gözlük cam ve çerçevesi, kontakt lens, sağlık ile ilgili araç gereçler (tansiyon aleti), uzman doktor muayene ücreti, diş çekme ücreti, diş dolgu ücreti, röntgen ücreti, ultrason ücreti, emar ücreti, labaratuvar tahlil ücretleri, hastane yatak ücreti, ameliyat ücreti, doğum ücreti (normal doğum), doğum ücreti (sezaryen).

ULAŞTIRMA

Otomobil (dizel), otomobil (benzinli), motorsiklet, bisiklet, araç yedek parça ve ekipmanları, araba ile ilgili temizlik ve bakım ürünleri, benzin, LPG dolum ücreti, mazot, motor yağları, araçlarıntamirine ve bakımına ödenen ücretler (malzeme ve işçilik), araçlarıntamirine ve bakımına ödenen ücretler (işçilik), araba kiralama ücreti, otopark ücreti, otoban geçiş ücreti, köprü geçiş ücreti, sürücü eğitim kurs ücreti, tren ücreti banliyo, metro ücreti, tramvay ücreti, tren ücreti (şehirlerarası), belediye otobüs ücreti, dolmuş ücreti, servis ücreti, taksi ücreti, şehirlerarası otobüs ücreti, uçak bileti ücreti, vapur ücreti şehir hatları, kargo gönderme ücreti, nakliye ücreti (şehiriçi).

HABERLEŞME

koli gönderme ücreti, telefon ekipmanları (cep telefonu), telefon yedek parçaları (SIM kart, batarya), telefon onarımı, telefon görüşme ücreti, cep telefonu görüşme ücreti, telefon aboneliğine ilişkin hizmetler, internet ücreti.

EĞLENCE VE KÜLTÜR

Televizyon, fotoğraf makinesi, bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, tablet (bilgisayar), görsel işitsel veri işleme araçları tamiri (malzeme ve işçilik), görsel, işitsel veri işleme araçları (işçilik ücreti), müzik aletleri (flüt), oyuncak, oyun konsulu, sporla ilgili aletler (futbol topu), veteriner ücreti, spor müsabakalarına giriş ücreti, sportif faaliyetler için yapılan ödemeler, resim çektirme ücreti, kablo özel yayın hizmetleri, sinema, tiyatro, diğer kültürel faaliyetler (internet kafe), şans oyunları, çocuk kitapları, test kitabı, diğer kitaplar (edebi kitaplar), gazeteler, magazinler ve dergileri, okul defteri, kalem, resim boyaları, yazım ve çizim kağıtları, diğer kırtasiye malzemeleri, yurtiçi haftasonu turları, yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, hacca gidiş ücreti, umreye gidiş ücreti.

EĞİTİM

Anaokul ücreti, özel ilköğretim ücreti, özel lise ücreti, özel üniversite ücreti, üniversite katkı payı, düzeyi belirlenemeyen eğitim programları.

LOKANTA VE OTELLER

Çorbalar, hazır yemekler (pilav, kuru fasulye), kebaplar, pideler, çiğ köfte, ekmekarası yiyecekler (döner), burgerler, pizza, pastane ürünleri, hamur tatlıları, sıcak içecekler, kola, ayran, alkollü içkiler, otel ücreti, yurt ücreti.

ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER

Erkek berberi, kadın berberi, kişisel bakım hizmetleri (kadın için), elektrikli saç bakım aletleri, traş malzemeleri, ağız ve diş bakımı ürünleri, tuvalet ve güzellik sabunu, sabun, parfümler, deodorantlar, misafir kolonyası, cilt ve vücut ürünleri, makyaj malzemeleri, saç bakım ürünleri, tuvalet kağıdı, mendil, bebek bezi, hijyenik kadın bağı, mücevher (altın), seyahat malzemeleri, okul çantası, şemsiye, bebek arabası ve oto koltuğu, kreş ve gündüz bakım evleri, yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta, sağlık sigortası, kasko ve zorunlu trafik sigortası, banka ile para havale ücreti, resmi evraklarla ilgili hizmetler, ulaşım araçları ile ilgili hizmetler, avukatlık ücreti, dökümantasyon için ödenen ücretler.