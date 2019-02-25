Bakan Albayrak duyurdu! Bu hafta anons edilecek...

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

2019 yılında 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Bugün Türkiye istihdam alanında devrimi yaşadığı bir günü yaşıyor.

Sağlanan iyileşmenin en güzel göstergesi KOBİ, esnaf ve sanayicimizin günbegün hissetmeye başladığı bu rahatlamadır.

Ekonomik büyümenin sürmesi yönünde istihdamı artırıcı politikalar uygulamaya devam ediyoruz.

Bugün itibarıyla 67.348 KOBİ için 20,3 milyar TL kredi tamamlandı, yeni bir paket geliyor, bu hafta anons edeceğiz.

66 bin 236 esnafa 6 milyar 238 milyon TL kredi sağladık, şubat sonu itibarıyla muhtemelen 7,5 milyar TL'ye geçip, mart ortasına doğru 10 milyar tl'lik ilk paketi kullandırmış olacağız.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, 14:56