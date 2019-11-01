Bakan Albayrak açıkladı! Yüzde 106 artışla 24,5 milyar liraya ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektöre tahsis edilen kredilerin ekim ayında yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştığını açıkladı
EKONOMİ 01.11.2019, 15:45
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştı.
Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız."
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