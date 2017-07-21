Bakan Ahmet Arslan'ın acı günü... Kardeşini kaybetti

ULAŞTIRMA , Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 'ın kardeşi Okan Arslan vefat etti.Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi gören Okan Arslan, 52 yaşında hayatını kaybetti. Okan Arslan'ın cenazesi, bugün Üsküdar Altunizade Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Kartal Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Bakan Arslan ve ailesi, Maltepe'deki Dragos Devlet Su İşleri Sosyal Tesislerinde taziyeleri kabul edecek.

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