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Bakan Ağbal'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması

TBMM'ye sunulan torba yasayla ilgili açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bu yıl asgari ücret hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmeyecek" dedi

Bakan Ağbal'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması

TBMM'ye sunulan torba yasayla ilgili açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bu yıl asgari ücret hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmeyecek" dedi

27 Eylül 2017 Çarşamba 20:42
Bakan Ağbal'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
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MALİYE Bakanı Naci Ağbal, bugün TBMM'ye sevkedilen bazı Vergi Kanunları ile KHK'lerde Değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ile ilgili açıklama yaptı. Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamalarından satır başları:

Bu sene asgari bin 404 lira... Eylül ayındna itibaren bir kısım çalışanımızın ücretleri vergi dilimi yüzde 20'ye girdiği için bin 404 liranın altına düşüyordu. Bugün Meclis'e bir torba yasa gönderdik. Torba yasanın içinde bin 404 liranın altına düşmeyecek şekilde bir madde ekledik. Asgari ücretlerimiz yıl sonuna kadar bu rakamın altına düşmeyecek. 2017 yılı için geçerli bir düzenleme. Kalıcı bir şekilde masaya da yatırmış durumdayız.

(Emlak vergisindeki artışlar) Bu sene içerisinde belediyelerimizin komisyonları 2018 yılında alınacak emlak vergilerinin belirlemek için arsa ve arazi metrekare değerlerini belirlemek için toplandılar. Kararlar çıktı, netleşti. Bu çalışmaları izledk. Birçok vatandaşımızdan şikayetler geldi. Yüzede 200 yüzde 300 yüzde 3 bine varan emlak verdi değerlerinde artış yapılmış. Sayın Başbakanımızın talimatıyla bu çalışmaları tamamladık, sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Yaptığımız düzenleme şudur; ne kadar artış yapılırsa yapılsın bu artış 2017 yılındaki fiyatın yüzde 50'sini geçemeyecek.

O BEDEL ARTIK ALINMAYACAK

(Özel iletişim vergisi) Vergi oranlarını aşağıya çektik. Yaptığımız çalışma sonucu yüzde 25 ve 15 olan oranı yüzde 7,5'ya indirdik. Cep telefonu kullanıcıları ve evinde telefonu olan vatandaşlarımız bu indirimden yararlanacak. Ayrıca vatandaşlarımız yurtdışına gittiğinde yurtdışındaki görüşmelerinde yurtdışındaki telefon operatörüne de bir bedel ödemesi gerekiyor. Mevcut uygulamada bu bedel üzerinden KDV ve özel iletişim vergisi alıyoruz. Artık yurtdışındaki görüşmeler, bunu bedelleri almayacağız.

YÜZDE 15 YERİNE YÜZDE 40

(Motorlu taşıtlar vergisi) Her sene bu vergi enflasyon oranında artıyor. Şu anda 2018'de uygulanacak oran yüzde 14-15. Zaten biz düzenleme yapmasaydık, motorlu taşıtlar vergisi, yüzde 15 artacaktı. Başta savunma güvenlik harcamaları olmak üzere çok önemli tedbirler almak gerekiyordu. Bunlardan biri de yüzde 15 yerine yüzde 40 oranında artırılması. Normalin üzerinde gelen artış oranı yüzde 25. Özellikle bankacılık, finans sektörüne yeni vergiler getirdik. Başka vergilerde de artışlar yaptık. Türkiye'nin eknomisi bugün sağlam, güçlü. Bu sene yüzde 5-5.5 Türkiye ekonomisi büyüyecek. Bu büyüme trendine önümüzdeki 3 sene de devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan AğbalAsgari ücretTBMM
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