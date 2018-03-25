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Bakan açıkladı! Yerli otomobilde son durum

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına seçilen Faruk Özlü, yerli otomobil ile ilgili son bilgilerini paylaştı

Bakan açıkladı! Yerli otomobilde son durum

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına seçilen Faruk Özlü, yerli otomobil ile ilgili son bilgilerini paylaştı

25 Mart 2018 Pazar 11:32
Bakan açıkladı! Yerli otomobilde son durum
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BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına seçilen Faruk Özlü, yerli otomobil ile ilgili son bilgilerini paylaştı.
Özlü, "Bu çalışma içerisinde dünyadaki otomobil üretim trendi ne tarafa gidiyor. İki ana eksende yürüyor. Bir teknik hususlar, bir de bu işin mali boyutu var. Teknik ve mali analiz çalışması tamamlanmak üzere. 3 adedi aynı platform üzerinde olmak üzere 5 model üzerinde çalışıyoruz. 5 kasa tipi üzerinde çalışıyoruz" dedi.
C Segmentinde bir otomobil öne çıkıyor. Yaklaşık 3 milyar dolar civarında yatırım bedeli tahmin ediliyor. Gelecek ay bir şirket kurma süreci olacak. Bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Buna da bir CEO atanacak. Bu konuda çalışmalar sürüyor. 

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BilimSanayiTeknolojiFaruk ÖzlüYerli Otomobil
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