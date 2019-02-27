Bakan açıkladı! Tam 5,3 milyar liralık ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere 5,3 milyar liralık ödeme yapıldığını söyledi. Pakdemirli, "Tarımsal desteklerde Ocak'ta 2,3 milyar lira, Şubat'ta 3 milyar lirayı geçen ödeme yaptık" dedi

Bakan açıkladı! Tam 5,3 milyar liralık ödeme yapıldı
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TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devletin çiftçiye borcu kalmaması için ödemelerin yapıldığını söyledi.
Bakan Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:
HİÇBİR BORCUMUZUN KALMAMASINI HEDEFLEDİK
"Tarımsal desteklerde Ocak'ta 2,3 milyar lira, Şubat'ta 3 milyar lirayı geçen, Mart'ta da buna benzer rakam ödenerek çiftçimize geçmişten hiçbir borcumuzun kalmamasını hedefledik.
CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK
Mart ayında ödenecek destekleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak ancak yem bitkileri desteği olarak toplamda 80 milyon lira ödeyeceğiz.
1 MART'TA BAŞLIYORUZ
Ari işletme ve süt destek ödemelerine 1 Mart'ta başlıyoruz. Ari işletme desteği olarak 878 işletmeye 35,8 milyon lira, süt desteği olarak da 243 bin üreticiye 95 milyon lira ödenecek"

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