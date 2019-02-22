Bakan açıkladı! O kredi borçları yapılandırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacak" dedi

Bakan açıkladı! O kredi borçları yapılandırılacak
banner404

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçilere yeni müjdesini verdi. Dün mazot ve gübre destek ödemelerinin bugün itibariyle başlayacağını duyuran Pakdemirli, tarımsal kredi borçlarının da yapılandırılacağını söyledi.
Pakdemirli, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacak" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türel: “Meltem Pazarı’nı yakışır hale getireceğiz”
Türel: “Meltem Pazarı’nı yakışır hale getireceğiz”
  1. ANTALYA

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472