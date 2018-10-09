Bakan açıkladı! O borçlar 3 ay ertelendi...

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' programı kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

Varank, finansman maliyetlerinden kaynaklanabilecek fiyat artışlarını aşağıya çekmek için, “Finansman Destek Programı”nı hayata geçireceklerini belirterek, "İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14’e kadar finansman desteği sağlıyoruz. Ayrıca, ihracat yapacak olan KOBİ’lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli Libor oranında yeni bir destek veriyoruz. Bu sayede, yaklaşık 3 Milyar liralık finansmana erişim imkanı sağlıyoruz." dedi.

O BORÇLAR 3 AY ERTELENDİ

Bakan Varank, KOSGEB’i enflasyonla mücadelede önemli bir kurum olarak gördüklerini ifade ederek, "İki ay önce ekonomimize yönelik saldırılar başladığında derhal bir acil eylem planı hazırlamış ve uygulamaya başlamıştık. Açıkladığımız o destek ve önlem paketinde geri ödemeli destek alan işletmelerin KOSGEB borcunu, 30 Haziran’a kadar erteleyeceğimizi ilan etmiştik. Bugün, burada, bu süreyi 3 ay daha uzatıyoruz. Yani işletmelerimizin KOSGEB’E olan borçlarına toplamda 1 yıllık erteleme sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

Bakan Mustafa Varank, konuşmasında şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi enflasyonla mücadele sadece devletin değil, özel sektör de dahil olmak üzere ekonominin tüm paydaşlarının ortak sorumluluğudur. İşte bugün burada, bu bilinçle bir araya geldik. Bu güçlü birlikteliği ortaya koyarak, inanıyorum ki bu mücadelenin en büyük adımlarından birini atmış bulunuyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de, tüm paydaşlarla birlikte ortaya konan enflasyonla topyekun mücadele programına tam destek veriyoruz. Bağlı kurumlarımızla birlikte, elimizdeki tüm araçları ve kaynaklarımızı seferber ediyoruz.

Bu çerçevede, Bakanlığımızın enflasyonla mücadelede atacağı yeni adımları özetle sizlerle ve kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI

Öncelikle, finansman maliyetlerinden kaynaklanabilecek fiyat artışlarını aşağıya çekmek için, “Finansman Destek Programı”nı hayata geçiriyoruz. İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14’e kadar finansman desteği sağlıyoruz.

Ayrıca, ihracat yapacak olan KOBİ’lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli Libor oranında yeni bir destek veriyoruz. Bu sayede, yaklaşık 3 Milyar liralık finansmana erişim imkanı sağlıyoruz.

KOSGEB ALACAKLARINA ERTELEME

KOSGEB’i enflasyonla mücadelede önemli bir kurum olarak görüyoruz. İki ay önce ekonomimize yönelik saldırılar başladığında derhal bir acil eylem planı hazırlamış ve uygulamaya başlamıştık. Açıkladığımız o destek ve önlem paketinde geri ödemeli destek alan işletmelerin KOSGEB borcunu, 30 Haziran’a kadar erteleyeceğimizi ilan etmiştik. Bugün, burada, bu süreyi 3 ay daha uzatıyoruz. Yani işletmelerimizin KOSGEB’E olan borçlarına toplamda 1 yıllık erteleme sağlamış oluyoruz.

YATIRIM MALİYET ARTIŞLARINA KARŞI DESTEK

Yine KOSGEB tarafından destek kararı alınan üç farklı programla toplamda 1 Milyar liralık makine ve teçhizat yatırımına, yüzde 25’e kadar ilave destek sağlayacağız.