Bakan açıkladı! İki dev Türkiye yolunda

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Alibaba ve Amazon’un Türkiye’de yatırım yapmak için bazı taleplerde bulunduğunu, bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Bloomberg’e konuşan Tüfenkci, "Elektronik ticaret konusunda Türkiye’de büyük bir imkan var, bu imkanı kullanmak istiyoruz" derken, "Alibaba, Amazon dahil olmak üzere birkaç uluslararası firma Türkiye’de faaliyet göstermek istiyorlar. Bakanlığımızla görüşmeler yapılıyor. İki firmayla ben de bizzat görüştüm. Bir takım yasal düzenlemeler veya iyileştirmeler istiyorlar. Arkadaşlarımız bunları teknik anlamda çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
Şirketlerin Türkiye’de kuracakları temsilcilikler aracılığıyla bölgeye dağıtım yapmak istediklerini anlatan Tüfenkci, "Onun için bizim gümrüklerle ilgili bir takım düzenlemeler yapmamız, lojistik altyapısını güçlendirmemiz, elektronik ortamı daha düzgün kurmamız lazım" dedi.
Tüfenkci elektronik ticaretle ilgili ayrıca önümüzdeki günlerde bir sektör çalıştayı da düzenleyeceklerini söyledi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.