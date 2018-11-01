Bakan açıkladı! İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan Ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Pekcan Ekim ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştığımızı söyledi. Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satırbaşları:

YÜZDE 13,1 ARTIŞLA 15 MİLYAR 732 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Ekim ayı ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yine Ekim ayında ithalatımız yüzde 23,5 düşüşle 16 milyar 261 milyon lira oldu.

YIL SONUNDA İHRACATIMIZ 170 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Ekim ayı itibarıyla en çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, İngiltere, İtalya. Hepsi de kaliteye odaklı, kaliteli malı ve rekabetçi fiyatı takdir eden ülkeler. İhracatçılarımızı kalitesi yönüyle de takdir ediyorum. Yeni ekonomi programımız kapsamında ihracatımızın yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşacağını ön görüyoruz.

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