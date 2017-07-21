Bakan açıkladı... FETÖ'ye ait 734 marka, 72 tasarım ve 15 patent TMSF'ye devredildi

BİLİM , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Doktor Faruk Özlü, kamunun Ar-Ge harcamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için merkezi yönetim bütçesinden 2016 yılında yapılan harcamanın önceki yıla oranla yüzde 21,6 artışla, 7 milyar 508 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirten Özlü, "Bu sonuca göre 2016 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 1,14 olmuştur. Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 8 milyar 174 milyon TL seviyesindedir. Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2016 yılında 1 milyar 927 milyon TL'dir. Dolaylı Ar-Ge desteği 2017 yılı için ise 2 milyar 141 milyon TL olacağı tahmin edilmektedir. Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sınıflandırıldığında, 2017 yılı için en çok ödenek yüzde 36 ile Genel Bilgi Gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu yüzde 21,2 ile savunma, yüzde 9,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6,6 ile eğitim, yüzde 6,3 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar ve yüzde 5,3 ile tarım takip etmektedir" ifadelerini kullandı.

"TEKNOLOJİ ÜRETEN BİR SANAYİ HEDEFLİYORUZ"

AK Parti hükümetleri döneminde Ar-Ge'ye verilen önemin en önemli göstergesi olarak 2002 yılında 0,48 olan Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payının 3 kat artarak, 2016 yılında 1,06 seviyesine çıktığını vurgulayan Bakan Özlü, "Bu oranın yarısı özel sektör harcamasıdır. Bu artışta, Ar-Ge'ye dönük desteklerdeki artış etkili olmuştur. Önümüzdeki dönem, Ar-Ge harcamalarımızın GSYH içerisindeki payını önce yüzde 2'ye sonrasında yüzde 3 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Devletin Ar-ge harcamalarının tek bir hesap altında toplanması büyük önem arz ediyor. Tek elden yönetilen ve izlenen bir sisteme ihtiyaç var. Ülke refahını artırmanın ve kalıcı hale getirmenin yolu güçlü ve rekabetçi bir sanayiden geçmektedir. Bunun yolu ise Ar-Ge ve inovasyondan geçmektedir. Bu gerçekten hareketle geçtiğimiz yıl yasalaşan Ar-Ge reform paketi ve Sınai Mülkiyet Yasası'ndan sonra bu aybaşında sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla çıkarılan kanun yayınlanmıştır. Bu kanunun her maddesi; sanayicimizin önündeki engelleri kaldıracak, onları üretime, ihracata, yenilikçilik ve Ar-Ge'ye teşvik edecek çok önemli düzenlemeleri ve teşvikleri içermektedir. Teknoloji üreten bir sanayi hedefliyoruz. Türk sanayicilerinin bu konuya özel önem göstermesi, orta ve uzun vadeli planlamalarını yaparken Ar-Ge ve inovasyona daha fazla önem vermesini bekliyoruz. İhracatımızda yüzde 4'ler düzeyinde olan yüksek teknoloji ürünlerinin payını artırmamın tek yolu Ar-Ge ve inovasyondur” diye konuştu.

"FETÖ'YE AİT 734 MARKA, 72 TASARIM VE 15 PATENT TMSF'YE DEVREDİLDİ"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak FETÖ ile mücadele kapsamında, örgütün ticari ve ekonomik girişimlerine darbe vurmaya aralıksız olarak devam edildiğini kaydeden Özlü, "Bu kapsamda; Türk Patent ve Marka Kurumumuz, FETÖ'ye ait 734 marka, 72 tasarım ve 15 patentin ticari ve iktisadi bütünlük oluşturarak TMSF'ye devrini gerçekleştirmiştir. Ayrıca FETÖ ile bağlantılı işletmelerin bin 687 marka ve 29 tasarımı Hazine'ye devredilmiştir. Bu hain örgütle mücadele bizim 249 şehidimize, 2 bin 193 gazimize ve 15 Temmuz destanını yazan tüm milletimize karşı boynumuzun borcudur" dedi.