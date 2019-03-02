Bakan açıkladı! 10 kat arttı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Engellilerin üretim ve istihdama katılımını teşvik ettik. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 5 bin iken bugün bu rakamı 10 kat artırarak 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ediyoruz." dedi.

Bakan açıkladı! 10 kat arttı
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BAKAN Selçuk, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Hüseyin Tatoğlu Kültür  Merkezi'nde, şehit yakınları, gaziler, engelliler ve ailelerinin katıldığı  toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın büyük  sorumluluklar getirdiğini, inanç ve medeniyetin de kendilerine tarihi bir misyon  yüklediğini söyledi.
Hükümet olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu  misyonla bu sorumluluk duygusuyla etkin politikalar üretmeye devam ettiklerini  ifade eden Selçuk, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla  aziz milletimizi bir ve beraber kılmaya devam ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de  Anadolu'yu barış ve adaletin hüküm sürdüğü kardeşlik coğrafyası haline getirdik.  Biz böylesine kutsal bir dava için mücadele ederken birileri şehit cenazelerine  katılmak yerine terörist cenazelerine katılmayı yeğliyor. Biz teröristleri  etkisiz hale getirdikçe birileri siyasi manipülasyonlarla mücadelemize gölge  düşürmeye kalkıyor. Ama aziz milletimiz her şeyi çok iyi görüyor ve biliyor.  Milletimizin bekası söz konusu olduğunda da kahraman güvenlik güçlerimiz hiç  tereddüt etmeden gerekeni yapmaya devam etmekteler." diye konuştu.
 
Bakan Selçuk, aziz vatanın, şehit yakınlarının, gaziler ve gazi  yakınlarının kendilerine emanet olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
 
"Hükümetimiz ve bakanlık olarak şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve  gazi yakınlarımıza olan minnetimizi göstermek için faaliyetler yürütüyoruz. Bu  kapsamda, şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye  çıkardık. Yaptığımız düzenlemeyle daha önceden istihdam hakkı bulunmayan vazife  ve harp malullerinin de istihdam hakkından faydalanmalarını sağladık. İstihdamda  45 yaş şartını kaldırdık. Daha önceden yılda iki defa yapılan atamaları süresiz  hale getirdik. Eğitim, konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat hakkı gibi daha  birçok konuda ekonomik ve sosyal imkanlardan yararlanmalarını sağladık."
 
"Kamuda çalışan engelli sayısı 10 kat arttı"
 
AK Parti hükümetlerinin siyaset ve yönetim anlayışının temelinde,  insan olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Çünkü biz 'yaratılanı sevdik, Yaradan'dan  ötürü'. Milletimize hizmetkar olmak, milletimizle hemhal olmak için çalışıyoruz.  Sosyal yardım ve sosyal hizmet programlarımızdan ihtiyaç duyan tüm  vatandaşlarımızın yararlanması için gayret gösteriyoruz. 17 yıldır eğitimden  sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli kardeşlerimizin ve  ailelerinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz inşallah. Engellilerimizin  sosyal yaşama katılımını desteklemek, engelleri ortadan kaldırmak için bin 500  maddelik engelliler hukukunu oluşturduk. Erişilebilirlik konusunda yerel  yönetimlerimizle birlikte ciddi adımlar attık." ifadesini kullandı.
 
Bakan Selçuk, kamu kullanımına açık binaların, kaldırım, yaya geçidi,  park gibi açık alanların, toplu taşıma araçları ile bilgi ve iletişim  sistemlerinin erişilebilir olmasının zorunlu hale getirildiğini anımsatarak,  bakıma muhtaç engelliler için 2007 yılında başlatılan evde bakım yardımı  kapsamında 2018'de 513 bin engelli vatandaşa destek olunduğunu aktardı.
 
"Otizm Eylem Planı" kapsamında eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler  alanında çalışan personelin yetiştirilmesi, yüksek lisans ve doktora  programlarının ve gündüzlü bakım merkezlerinin açılmasının hedeflendiğini anlatan  Selçuk, konuşmasını şöyle tamamladı:
 
"Engellilerin üretim ve istihdama katılımını teşvik ettik. 2002  yılında kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 5 bin  iken bugün bu rakamı 10 kat  artırarak 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ediyoruz. Sizleri kendi  ailelerimizden ayırt etmiyoruz, ayrı görmüyoruz. Yaralarımızı birlikte sarıyor,  sevinçlerimizi paylaşarak çoğaltıyor, üzüntülerimizi paylaşarak azaltıyoruz.  Bizler de devlet olarak imkanlarımız çerçevesinde şehit yakınlarımızın,  gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Engelli  kardeşlerimizin eğitimden istihdama hayatın her alanında yanlarında olmaya,  ailelerimize destek vermeye devam ediyoruz. Bizim için sizlere hizmet etmek büyük  bir gurur vesilesidir. Kapımız sonuna kadar sizlere her zaman açık."

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