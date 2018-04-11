BAİB'de seçim heyecanı

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, birliğin seçimli genel kurulunun 13 Nisan Cuma günü gerçekleştirileceğini dile getirdi. Seçimlere daha güçlü bir yönetim kurulu ve beyaz listeyle gireceklerini açıklayan Satıcı, bu dönemde bölge ihracatını artıracak önemli çalışmalar yaptıklarını, üyelerin kendilerine yeniden görev vermesi halinde çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini ifade etti.

'AYAK BASMADIK YER BIRAKMAYACAĞIZ'

Antalya, Burdur ve Isparta illerinin sektörlerinde ve bölgelerinde saygın isimlerine listelerinde yer verdiklerini ifade eden Satıcı, "Yönetim kurulu listesini oluştururken sektörel ve bölgesel dinamikleri dikkate alarak çok iyi bir ekip kurduk. Göreve gelmemiz halinde bölgemizin ihracatını artırma ve ülkemize daha fazla döviz kazandırma adına dünyada ayak basmadık yer bırakmayacağız. URGE Projeleri, ticaret heyetleri düzenlemeye devam edeceğiz. Üyelerimizin devlet desteklerinden daha etkin faydalanabilmesi için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz uyumlu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğitim programları, paneller gibi toplantıları daha yaygın hale getireceğiz" dedi.

'PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ'

Geçen yıl Batı Akdeniz'den 156 ülkeye ihracat gerçekleştiğini anlatan Mustafa Satıcı, "Yeni dönemde amacımız pazar çeşitliliğini artırarak, öncelikle bu ülkelere gerçekleşen ihracat rakamlarını daha yukarıya çıkarmak, sonra da ihraç edilen ürünlerin birim fiyatlarını yükseltmektir. Bu vesileyle üyelerimizi seçimli genel kurulumuza davet ediyoruz. Genel kurulumuzun demokrasi şöleni havasında geçmesini temenni ediyoruz. " dedi.