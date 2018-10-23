Bahçeli'nin ittifakı bitirmesine doların ilk tepkisi

DÜN 5,62 - 5,69 aralığında hareket eden dolar yeni güne yatay başlamasının ardından yükselişe geçti. Sabah saatlerinde 5,72 seviyesinde bulunan dolar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında Cumhur İttifakı'nı bitirdiklerini açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı. Yaşanan hareketlilik sonrası dolar şu sıralar 5,82 TL'den işlem görüyor. Euro ise 6,68 TL'den alıcı buluyor.

5,80 DİRENÇ, 5,67 DESTEK KONUMUNDA

Dün 5,62 - 5,69 aralığında hareket eden dolar, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 5,66 seviyesinden tamamlamıştı. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,80 seviyesinin direnç, 5,67'nin ise destek konumunda olacağını dile getirdi.