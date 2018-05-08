Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
100069
ALTIN
180.878
DOLAR
4.2881
STERLİN
5.7844
EURO
5.0982
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası telefonları çökertiyor
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 8 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türk bilim insanlarından kanser ilacı için dev adım
Türk bilim insanlarından kanser ilacı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 7 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Bağ-Kur’luya emeklilik kredisi müjdesi

Hükümet, ekonomi paketiyle binlerce Bağ-Kur sigortalısına primlerini canlandırma fırsatıyla birlikte kredi desteği de verecek. Prim borçlarını rahatça yatırabilmeleri için bankalarla kredi anlaşması yapılması planlanıyor.

Bağ-Kur’luya emeklilik kredisi müjdesi

Hükümet, ekonomi paketiyle binlerce Bağ-Kur sigortalısına primlerini canlandırma fırsatıyla birlikte kredi desteği de verecek. Prim borçlarını rahatça yatırabilmeleri için bankalarla kredi anlaşması yapılması planlanıyor.

08 Mayıs 2018 Salı 10:07
Bağ-Kur’luya emeklilik kredisi müjdesi
banner404


BAĞ-KUR sigortalılarının 31 Mayıs öncesine ait prim borçları ve bunlara ilişkin hizmet süreleri talep etmeleri durumunda dondurulacak. Bu sürelere yönelik prim borçlarının takibi de yapılmayacak. Dondurulan hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri tarafından canlandırılacak.

Daha önce 1 gün dahi borcu olup da sağlık hizmetinden yararlanamayan Bağ-Kur'lular için 60 gün düzenlemesi yapılmıştı. 2 yıl önce de Bağ-Kur'luların hizmet süreleri ve borçlarının dondurulması uygulamasına gidildi.

Borcu dondurulan sigortalılar 5 puanlık teşvikten ve sağlık yardımlarından yararlanabilecek. Dondurulan hizmet süreleri için talep edildiği tarihte geçerli olan asgari ücret üzerinden yüzde 34.5 primleri ödenerek tekrar canlandırılabilecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Bağ-Kur SigortalısıEmeklilik Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
Yerli otomobilde büyük gün cuma! Erdoğan, adını resmen duyuracak
Yerli otomobilde büyük gün cuma! Erdoğan, adını resmen duyuracak
Bankalar Birliği yeni yönetim kurulunu seçti
Bankalar Birliği yeni yönetim kurulunu seçti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim