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Bağ-Kur'luya emeklilik müjdesi

Bağ-kur'a prim borcu olan ve emekli olamayan esnaflara kolaylık sağlayan ve uzun süren çalışmalar sonucunda tamamlanan protokol, Çalışma Bakanlığında Bakan Jülide Sarıeroğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından imzalandı

Bağ-Kur'luya emeklilik müjdesi

Bağ-kur'a prim borcu olan ve emekli olamayan esnaflara kolaylık sağlayan ve uzun süren çalışmalar sonucunda tamamlanan protokol, Çalışma Bakanlığında Bakan Jülide Sarıeroğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından imzalandı

21 Mart 2018 Çarşamba 22:41
Bağ-Kur'luya emeklilik müjdesi
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TÖRENDE konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bağ-Kur sigortalılarımızın 48 ay vade borçlarını ödemeleri, ödenmesinin de emekli maaşından sağlanması gerçekleştirilecek. Önemli olan komisyon alınmayacak olması. Bu krediye başvuran esnaflarımızın geçmiş sorgulaması da yapılmayacak" dedi.
'İKİ KEZ UZATMA HAKKI OLACAK'
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş birliği protokolünün önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Palandöken, "TESK olarak her konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Ziraat Bankası ülkenin önemli bir kesimi için büyük bir sorumluluk üstlendi. Protokol 3 ay süreyle geçerli olacak. Ancak üçer ay süreyle istenirse 2 kez daha uzatılabilecek. 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade ile borçlu olduğu için emekli olamayan Bağ-Kur'lu esnafımız emekli olabilecekler. Özellikle birikmiş prim borcu olan ve askerlik, doğum borçlanması yaparak emekli olacak olanlar da bu imkandan faydalanabilecek. Emekliliği gelmiş esnafımız müracaat ettiklerinde Ziraat Bankalarına kredi yatacak ve kullanabilecekler" diye konuştu.
'EMEKLİ OLAN HİZMET ALACAK'
Protokol ile esnaf ve sanatkarların büyük bir sıkıntısının ortadan kalkacağının altını çizen Palandöken, "Esnaf ve zanaatkarlarımızın en büyük sıkıntısı prim borcundan dolayı emekli olamıyor ve aileleri ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorlardı. Adeta cezalandırılıyorlardı. Şimdi bu protokol ile yaşanan mağduriyet ortadan kalkıyor. Protokolün yapılmasında emeği geçen herkese esnafımız adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
SarıeroğluTESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
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